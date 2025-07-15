»³·Á¸©·ÙËÜÉô¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Ë¿©´ï¤òÅê¤²¤Ä¤±¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»³·Á½ð¤Ï15Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç»³·Á¸©ÇòÂëÄ®¤Î·úÀß¶È¤ÎÃË¡Ê40¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤ÏÈï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î»áÌ¾¤äÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢5·î14Æü¸á¸å7»þÈ¾¡Á8»þ¤´¤í¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»³·Á»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÌ¼¤Ë¿©´ï¤òÅê¤²¡¢º¸ÏÓ¤äº¸ÂÀ¤â¤â¤ËÌó2½µ´Ö¤ÎÂÇËÐ¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î16Æü¤Ë»Ô¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤¿¡£