´¬¤­È±¡õ¥ÉÇÉ¼ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯(46)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·?ÊÌ¿Í?¤ËÊÑËÆ¤·¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#½÷À­¤È¶Ú¥È¥ì¡Ú¼ÁÌä¡Û¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¡ÖQ1¡¢½÷À­¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤¤?¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸ýÄ´É÷¤Ç½ñ¤­½Ð¤·¡ÖËÍ¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÄÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤¬¹Í¤¨¤ëÀµ¤·¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ê°Ý»ý¤·¤Æ¡Ë¡¢ÌµÂÌ¤ÊÂÎ»éËÃ¤òÇ³¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÎ