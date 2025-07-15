¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï15Æü¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤éDFçÕÌÚæÆ(27)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£16Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï77¤ò¤Ä¤±¤ë¡£çÕÌÚ¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤«¤é°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢17Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£ÈØÅÄ¤äÁêÌÏ¸¶¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢25¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇºßÀÒ¤ÏCÂçºå°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇJ1¤Ï81»î¹ç3ÆÀÅÀ¡¢J2¤Ï23»î¹ç¡¢J3¤Ï63»î¹ç2ÆÀÅÀ¡£27ºÐ¤Ç½é¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ëçÕÌÚ¤Ï¡Ö¤«¤±¤ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ