ËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤ªÃÍÃÊ¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤­¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤­¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¡£¤­¤ç¤¦¤Ï¡Ö55Ëü±ß¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¼õ¸³À¸¸þ¤±¤Ë¿Ê³Ø½Î¤¬¹Ô¤¦ÊÙ¶¯¹ç½É¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÊÙ¶¯¤¹¤ë²Æ¡×ÊÙ¶¯¹ç½É¤Î1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡È²Æ¤Î¼õ¸³¹ç½É¡É22Çñ¤Ç55Ëü±ß½Ð¿åËã°á¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡§³Øµæ¼Ò¤¬¹Ô¤¦¿Ê³Ø½Î¡Öena¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®6¡¦Ãæ3¸þ¤±¤Ë²Æ¤ÎÊÙ¶¯¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©Èñ¡¦¸òÄÌÈñ¹þ¤ß¤ÇÌó55Ëü±ß¤Ç¤¹¡£22Çñ