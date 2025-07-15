¼¯»ùÅç¸©´ÎÉÕÄ®¤ÎÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´ÑÂ¬½ê¤«¤é15Æü¡¢´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¡ÖS-310-46¹æµ¡¡×¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ JAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥ÈS-310-46¹æµ¡¤Ï¡¢15ÆüÀµ¸á¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ S-310-46¹æµ¡¤ÏÁ´Ä¹8¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µ800¥­¥í¤Î¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¡¢¾å¶õ100¥­¥íÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥é¥Ç¥£¥Ã¥¯EÁØ¡×¤È¤¤¤¦¶âÂ°¥¤¥ª¥ó¤ÎÁØ¤ÎÈ¯À¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤¹