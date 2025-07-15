²¤½£³ôÄì·ø¤µ°Ý»ý¤â¡¢ÊÆ£Ã£Ð£É¹µ¤¨¤ÆÃÍÆ°¤­Æß¤¤ Åìµþ»þ´Ö19:36¸½ºß ±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100 8999.23¡Ê+1.17+0.01%¡Ë ÆÈ£Ä£Á£Ø24210.83¡Ê+50.19+0.21%¡Ë Ê©£Ã£Á£Ã40 7817.13¡Ê+8.96+0.11%¡Ë ¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É 11964.58¡Ê+24.69+0.21%¡Ë ¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú Åìµþ»þ´Ö19:36¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªSEP 25·î¸Â44685.00¡Ê-7.00-0.02%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªSEP 25·î¸Â6336.50¡Ê