°¦É²¸©·ÙËÜÉô15Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢°¦É²¸©º£¼£»ÔËÌ¹â²¼Ä®1ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤Ç¡¢½»¿Í¤Î¿ÆÂ²¤¬¡¢Çò¹ü²½¤·¤¿2¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¸©·Ùº£¼£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½»¿Í¤Î½÷À­¡Ê62¡Ë¤ÈÌ¼¡Ê30¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î2¿Í¤È¤ß¤Æ°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤È»à°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¿ÆÂ²¤¬¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°äÂÎ¤Ï2³¬¤Î¿²¼¼¤È1³¬¤Îµï´Ö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£