Ê¼¸Ë¸©»ÔÀîÄ®¤Î»³ÎÓ¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20ºÐÃËÀ­¤¬¡¢È²ºÎ¤·¤¿¥¹¥®¤ÎÌÚ¤Î²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¸á¸å3»þ55Ê¬¤´¤í¡¢»ÔÀîÄ®²¼µíÈø¤Ë¤¢¤ë»³ÎÓ¤Ç¡ÖÌÚ¤ÎÀÚÃÇÃæ¤ËÃËÀ­¤¬²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬Æ±Î½¤È¥¹¥®¤ÎÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ­¤¬¥¹¥®¤ÎÌÚ¤Î²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤ØÈÂ