ÅÔ¤ÎÄ£Í­¼Ö¤Ç¡¢NHK¤Î¼õ¿®ÎÁ¤ª¤è¤½5100Ëü±ß¤¬Ì¤Ê§¤¤¤À¤Ã¤¿¡½¡½7·î14Æü¡¢ÅìµþÅÔºâÌ³¶É¤¬¤³¤ó¤ÊÈ¯É½¤ò¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°µ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤¿¸øÍÑ¼Ö¤¬1404Âæ¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÎ»ö¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¸øÍÑ¼Ö¤â´Þ¤á¤¿¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¼Ö¤Ê¤É518Âæ¤Ç¡¢NHK¤ÎÊüÁ÷¼õ¿®·ÀÌó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ì¤Ê§¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ô¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥¹²ñ¼ÒÂ¦¤¬¼õ¿®·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤Ù¤­¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿