¤è¤ê¤è¤¤Ì²¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅì³¤¥¨¥ê¥¢½é¡ªÌ²¤ê¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¤Ë 3D¥¹¥­¥ã¥Êー¤Ê¤ÉºÇ¿·µ¡´ï¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿²¶ñ¤¬Áª¤Ù¤ë ÆüËÜ¶¶À¾Àî ¤­¤ç¤¦¡¢¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï400Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÏ·ÊÞ¿²¶ñÀìÌçÅ¹¡ÖÆüËÜ¶¶À¾Àî¡×¡£Åì³¤¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎËí¤ä¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ê¤ÉÌó1000ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¶¶À¾Àî ¾¾ºä