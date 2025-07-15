·§ËÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö½ë¤±¤ì¤ÐË¹»Ò¤òÈï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä¡× ±¿Å¾¼ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¯ー¥ë¥Ó¥º·§ËÜÅÔ»Ô¥Ð¥¹ Ìó140¿Í¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¾èÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë·§ËÜÅÔ»Ô¥Ð¥¹¤¬15Æü¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ä ·§ËÜÅÔ»Ô¥Ð¥¹Â¼ºê¤µ¤ª¤ê´ÉÍý²ÝÄ¹¡ÖÀ©Ë¹¤ÎÃåÍÑ¤ÎÇ¤°Õ²½¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡× ¡Ö½ë¤±¤ì¤ÐË¹»Ò¤òÈï¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ò±¿Å¾¼ê¤ËÇ¤¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥¯ー¥ë¥Ó¥º¤Ç¤¹¡£ ¤½¤³¤ËºÂ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤½ë¤µ ±¿Å¾