Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Î½»Âð¤Ç¡ÖÎÄ½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃËÀ­¤¬¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¼þÊÕ¤òµ¬À©¤·½»Ì±¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÄ½Æ½ê»ý¤Î70ÂåÃËÀ­¤¬Î©¤Æ¤³¤â¤ë½»Âð15Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢Â­Î©¶è¼Ë¿Í¤Î½»Âð¤Ç¡Ö»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÄ½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃËÀ­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤«¤éÃËÀ­¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼þÊÕ¤òµ¬À©¤·½»Ì±¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³