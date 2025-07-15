ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬2025Ç¯ÈÇ¤ÎËÉ±ÒÇò½ñ¤Ç¡¢Åçº¬¸©¤ÎÃÝÅç¤òÆüËÜ¤Î¡Ö¸ÇÍ­¤ÎÎÎÅÚ¡×¤Ê¤É¤Èµ­¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ºß´Ú¹ñÆüËÜÂç»È´Û¤ÎÀ¯Ì³¸ø»È¤é¤ò¸Æ¤ó¤Ç¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶­¤ä¼þÊÕ¹ñ¤Î·³»öÆ°¸þ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿2025Ç¯ÈÇ¤Î¡ÖËÉ±ÒÇò½ñ¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢Åçº¬¸©¤ÎÃÝÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¸ÇÍ­¤ÎÎÎÅÚ¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤ÞÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀµ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢´Ú