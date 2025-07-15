7·î15Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¾±ÆâÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢Í¼Êý¤ËÎ©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÈÁ°¤ÎÄ®µÄ²ñµÄ°÷¤Î¿·¿Í¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾±ÆâÄ®Ä¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¤Ç¥·¥ê¥¢À¸¤Þ¤ì¤ÎÁ°¾±ÆâÄ®µÄ¡¢¥¹¥ë¥¿¥ó¡¦¥Ìー¥ë¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Ìµ½êÂ°¤ÇºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÉÙ³ßÆ©¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤Ç¤¹¡£Ìµ¡¦¿·¥¹¥ë¥¿¥ó¡¦¥Ìー¥ë¸õÊä¡Ê53¡Ë¡ÖÃÏ°è´Ö¤Î³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤ÈÊ¿Åù¤Ê»Ù±ç¡¢Ä®Ì±