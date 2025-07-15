Ãæ±Û²­ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤é7·î16Æü¤Ç18Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢²ÐºÒ¤¬µ¯¤­¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¾ÃËÉ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤Ï¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­7¹æµ¡¤Î¥¿ー¥Ó¥ó·ú²°Æâ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¿¦°÷¤ÈÇðºê»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤ÎÂâ°÷¤¢¤ï¤»¤Æ44¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2007Ç¯7·î16Æü¤Ëµ¯¤­¤¿Ãæ±Û²­ÃÏ¿Ì¡£Åö»þ¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¤Ï3¹æµ¡¤ÎÊÑ°µ´ï¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤Ç¤Ï¾ÃËÉÂâ°÷¤¬·ú²°Æâ¤ËÆþ¤ê¾Ã²Ðºî¶È¤Î¼ê½ç¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú