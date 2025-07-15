Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹Å¸¼¨Èô¹Ô¡×¤¬12Æü¤È13Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Âçºå³ÆÃÏ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¾å¶õ¤òÈô¤ÖÍÍ»Ò¤ò15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¡£°Õ³°¤Ê·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û¥¨¥âwww ¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡ß¥è¥Í¥À2000¤Î¶¦±é¼Ì¿¿¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¡¢Ì´½§¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤Î¤Û¤«¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÂçºå¾ë¡¢¿áÅÄ¤ÎËüÇîµ­Ç°¸ø±à¡¢ËçÊý¤Î¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É