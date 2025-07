ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』などで知られるサラ・ジェシカ・パーカーが、かつて交際が噂されたニコラス・ケイジとの関係をついに認めた。【写真】ニコラス・ケイジが新作でまたもや別人のような姿にPeopleによると、現地時間7月13日放送のトーク番組『Watch What Happens Live with Andy Cohen』にサラが出演。彼女の親友でもあるホストのアンディ・コーエンから、ずばり「ニコラス・ケイジとデートしたことはある