°¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À­¡Ê19¡Ë¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ê20¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡²¬ºê»ÙÉô¤ÏÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À­¡Ê19¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ê20¡ËÈÈ¹ÔÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á´ÕÄêÎ±ÃÖ Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡²¬ºê»ÙÉô °¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤Î¥Ñー¥È½¾¶È°÷¡¢°ÂÆ£Î¦¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤ÏË­ÅÄ»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë½»¤à¸òºÝÁê¼ê¤ÎÅìÀîÀé°¦Îé¤µ¤ó¡Ê19