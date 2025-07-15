¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò ¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025 ·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É(23Æü¡Á27Æü)Á´18¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡£Ìó1¤«·î¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿8¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢6·î½é½Ü¤«¤éÌó1¤«·îÈ¾¤«¤±¤ÆÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢7·î14Æü¤ËºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£³«ºÅ¹ñ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤á¡¢¾å°Ì7¥Á¡¼¥à¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¤Ï9¾¡3ÇÔ¤Ç3°Ì¡£6°Ì