¡Ö¤¿¤À°ì½ï¤Ë²ÝÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤¤¡Ä♡¡×¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÊÙ¶¯¤ÈÎø°¦¡¢°ì¸«¿¿µÕ¤Ë»×¤¨¤ëÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÈÊÙ¶¯¥Ç¡¼¥È¡É¤Ë¤Ï¿´¤¬¶á¤Å¤¯Í×ÁÇ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÊÙ¶¯¥Ç¡¼¥È¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç°Â¿´´¶¤¬¿¼¤Þ¤ë¿Þ½ñ´Û¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¼«Âð¤Ê¤É¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç°ì½ï¤Ë²ÝÂê¤ò¤³¤Ê¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢²ñÏÃ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è