¼¯»ùÅç¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÏ»·îÅô¡×¤¬¡¢15Æü¤«¤é¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾È¹ñ¿À¼Ò¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å8»þÈ¾¤«¤é¤Ï¡¢²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊÅÐÅçô¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¸á¸å6»þÁ°¤Î¾È¹ñ¿À¼Ò¡£»²Æ»¤Ë¤Ï150°Ê¾å¤ÎÅ¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÀª¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¼¯»ùÅç¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÏ»·îÅô¡×¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾È¹ñ¿À¼Ò¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶­Æâ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿800´ð¤ÎÅô¤í¤¦¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤­É¹¤ä²Ö²Ð¡ª²Æ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«