Ï©¾å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¤´¤ß¡£ºë¶Ì¸©¤Î¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤Çµ¯¤­¤¿²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¤´¤ß¤Î¼ý½¸¤¬Ää»ß¤·¡¢½»Ì±¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÍÅÄ»ÔÌ±¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤´¤ß¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¡Êº¤¤ë¡Ë¡£¡ÊQ.½ë¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï3ÆüÁ°¡£¸ÍÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¡¢ÏÏ¸ÍÅÄ±ÒÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¤´¤ß¤ÎÊ´ºÕ¼¼¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½Ð²Ð¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸ÍÅÄ»Ô¤ÈÏÏ»Ô¤ÎÁ´°è¤Ç¡¢Á´