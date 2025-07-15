±Ç²è¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ê¥Ü¥¦¥¹¥­¡Ù¤ä¡Ø10 ¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡£188?¤Î¹â¿ÈÄ¹¤«¤é¤Ê¤ëµðÂÎ¤¬¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿Èà¤À¤¬¡¢200¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó91kg¡Ë¤â¸ºÎÌ¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ã¤«¤êÊÌ¿Í¤Ë¡ª91?¸ºÎÌ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¸½ÃÏ»þ´Ö7·î13Æü¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥¹¥Þ¡¼¥Õ¡¿¤ª¤É¤ë¥­¥Î¥³Â¼¤Î»þ¶õÂçËÁ¸±¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢