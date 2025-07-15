15ÆüÄ«¤ÎÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÇÓ¿å¹Â¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤¬¡¢Âç¤­¤Ê¿å¤·¤Ö¤­¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14ÆüÌë¤«¤éÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÂç±«ºÒ³²¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÅ²¬¸©¡£ÉÙ»Î»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°6»þ56Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë69.5mm¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç´§¿åÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÊÕ¤ê¤Þ¤Ç´§¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É¸¼±¤ò¸«¤ë¤È¿å°Ì¤Ï30cm¤Û¤É¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³