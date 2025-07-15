¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¦¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯7·î15Æü»þÅÀ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÆÀ¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È1¸ÄÇã¤¦¤ÈÌµÎÁ¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ú¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó1¸ÄÁýÎÌ¡Û7·î15Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡¦³¤¤«¤é¥¯¥ó³Æ¼ï¤¬ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç1¸ÄÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥µ¥é¥À¥Á¥­¥ó¤È¥¶¥Ð¥¹¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç20±ß°ú¤­¡Û7·î15Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö