¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯7·î15ÆüÀÅ²¬¡Ë15Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÀÅ²¬¡¦ÁðÆåµå¾ì¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í13²óÀï¤Ï±«Å·¤Î¤¿¤á¸á¸å6»þ¤ËÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï»î¹ç³«»Ï¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¸á¸å6»þÈ¾³«»ÏÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õ¶·ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¶ÂØ»î¹ç¤ÏÌ¤Äê¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Ç¼Ú¶â26¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¡¢Æ±2°Ì¤Ê¤¬¤é¾¡Î¨5³ä¤Ç¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ëº£µ¨ºÇÂç¤Î9.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î