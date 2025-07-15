¤¢¤­¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥·¥í¡¼Ì¤Íè·¿ËüÇîÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÎ¦¾åÍÜ¿£¤ä³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤âÅ¬±þ¤Ç¤­¤ë¿å»ºÊª¤ò»È¤Ã¤¿¤¹¤·¤ò2025Ç¯7·î2Æü¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥µ¥«¥Ê¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢º£²ó²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï3¼ïÎà¤È¤Ê¤ë¡£²óÅ¾¼÷»Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¹¥·¥í¡¼Ì¤Íè·¿ËüÇîÅ¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëµû¤Ï¡¢Á´¤ÆÍÜ¿£¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢Å·Á³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¿å»º»ñ¸»¤Î½ÅÍ×À­¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À