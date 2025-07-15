ºÇ¹âºÛÂè3¾®Ë¡Äî¡ÊÊ¿ÌÚÀµÍÎºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ç2013Ç¯¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¡áÅö»þ¡Ê25¡Ë¡á¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Íºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿º´Æ£°ìËûÈï¹ð¡Ê39¡Ë¡á»àÂÎ°ä´þºá¤ÇÍ­ºá³ÎÄê¡á¤Î¾å¹ð¤ò´þµÑ¤¹¤ë·èÄê¤ò¤·¤¿¡£14ÆüÉÕ¡£Ä¨Ìò17Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£¸¡»¡Â¦¤ÏÅö½é¡¢½÷À­¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¡¢Èï¹ð¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£º¹¤·Ìá¤·Á°¤Î°ì¿³ÅìµþÃÏºÛÈ½·è¤Ï»¦³²¤òÇ§Äê¤·¤¿¤¬¡¢Æó¿³Åìµþ¹âºÛÈ½·è¤ÏÌôÊªÃæÆÇ»à¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤¬