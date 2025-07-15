·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤Î½»Âð¤Ç¡Ö»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÄ½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½»Âð¤Ï70ÂåÃËÀ­¤Î1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢Â¾¤Ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£