ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£±¡óÉÕ¶á¡¢ÊÆ£Ã£Ð£ÉÈ¯É½¹µ¤¨¤Æ¾å¾º USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.047.699.197.96 1MO10.777.968.678.04 3MO10.357.698.607.88 6MO10.237.568.917.94 9MO10.157.539.148.03 1YR10.097.539.358.12 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.34