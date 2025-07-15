¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Á°È¾Àï¤ò½ª¤¨¡¢13¤ÎÂÇ¼Ô»ØÉ¸¤Ç¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤¬²¿´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1ÈÖÂ¿¤¯¤ÎÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¡£Á°È¾Àï½ª¤ï¤ê¥È¥Ã¥×¤Î125°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÎ¨.355¤È¹â¤¤¿å½à¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤¬38ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï3ËÜº¹¤Î35ËÜ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12Æü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç2¥Û¡¼¥Þ¡¼5