¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê£±£µÆü¡¦ÀÅ²¬¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿ÍÀï¤ÏÅ·¸õÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¸á¸å£¶»þ£³£°Ê¬³«»ÏÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£