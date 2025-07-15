º£²Æ¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬£··î15Æü¡¢²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ÃÆþ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤ËÊì¹ñ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¢¥·¥å¥É¥Ã¥É¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢21-22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¹ñÆâ¶¯¹ë¤Î¥Þ¥Ã¥«¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Õ¥¡¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Æ±¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ£¹»î¹ç¡¦£±ÆÀÅÀ¤Î¼ÂÀÓ¤â»ý¤Ä29ºÐ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ê¤Î¤«¡£¼«¿È¤ÎÆÃÄ¹¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î£±ÂÐ£±¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬Â¿