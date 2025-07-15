CYBERJAPAN DANCERS¤ÎAOI¤¬¡¢14ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë30¡õ31¹æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õ°áÁõ¤ÇÂçÃÀ¥Ý¡¼¥º¤ò¤ß¤»¤¿AOICYBERJAPAN DANCERS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸Î¶¿¡¦µÜºê¤Î¡Ö¥ß¥¹YUMEZAKI¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ê¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¡£º£Ç¯2·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ºÇ¶¯¤Î¥â¥Æ½÷¡Ö¥â¥Æ¥¯¥¤