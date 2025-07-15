Ê¡²¬¸©·Ù½ÕÆü½ð¤Ï15Æü¡¢½ÕÆü»Ô°ì¤ÎÃ«1ÃúÌÜÉÕ¶á¤Ç14Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢µ¢ÂðÃæ¤Î¾®³ØÀ¸ÃË»ù¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÏÓ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï¿ÈÄ¹175¤¯¤é¤¤¤ÇÁ´¿È¹õ¿§¤ÎÉþÁõ¤À¤Ã¤¿¡£