Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¤Ï15Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»Ò²ñ¼ÒÆü»º¼ÖÂÎ¤Î¾ÅÆî¹©¾ì¤Ç¤âÆü»º¼Ö¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£