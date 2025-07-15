¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢9¿Í¤¬»àË´¡¢30¿Í°Ê¾å¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Õ¥©¡¼¥ë¥ê¥Ð¡¼»Ô¤Ç13ÆüÌë¡¢Ìó70¿Í¤¬Êë¤é¤¹²ð¸î»ÜÀß¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢²Ð¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢9¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢30¿Í°Ê¾å¤¬±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÃËÉ»Î5¿Í¤â¾Ã²Ð¤ÎºÝ¡¢·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µß½Ð¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¡§Â©¶ì¤·¤¤¤Þ¤ÞÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì