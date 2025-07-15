¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£¹£³¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë£±¡¥£³£´£µ£°¥ì¥Ù¥ë¡¢¾®Éý¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢¤ä¤ä¥É¥ëÇä¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1693¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3450¥ì¥Ù¥ë¡¢¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï0.6563¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤ËËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£ EUR/USD1.1685GBP/USD1.3446AUD/USD0.6563USD/JPY147.68