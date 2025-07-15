¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SHINee¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ª¥ó¥æ¤¬¡Ö½Ð¤¹¤Ù¤­º¢¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ó¥æ¤Ë¡ÖÅ·¾å¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖÆ¸´é¤¹¤®¤ë¡×¤È»¿¼­7·î15Æü¡¢¥½¥¦¥ë±ÊÅÐ±º¡Ê¥è¥ó¥É¥¥¥ó¥Ý¡Ë¶è¤Î¥ß¥ç¥ó¥Õ¥¡¥é¥¤¥Ö¥Û¡¼¥ë¤Ç¥ª¥ó¥æ¤Î2nd¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERCENT¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µ­Ç°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ó¥æ¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë´Ä¶­¤È»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ö´Ö¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬