¡ÚÆ£ÂôæÆÎÍ¡½¸÷ÌÀÁêÌÏ¸¶¡Û£³²óÆ£ÂôæÆÎÍ£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¾®¹â¤¬±¦±Û¤¨¤Ë£³¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡á¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÁêÌÏ¸¶¢¡Æ£ÂôæÆÎÍ£¸¡Ý£µ¸÷ÌÀÁêÌÏ¸¶Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ï£±£µÆü¡¢£³²óÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÁêÌÏ¸¶µå¾ì¤Ç¤ÏÆ£ÂôæÆÎÍ¤¬£¸¡½£µ¤Ç¸÷ÌÀÁêÌÏ¸¶¤ò²¼¤·¤Æ¡¢£´²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Æ£ÂôæÆÎÍ¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦»°²ó¤Ë¾®¹âÉ°ÅÎ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î±¦±Û¤¨£³¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¡££±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¼·²ó¤Ë¤Ï»ØÅÄÍ¦À¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þ£³ÅÀ»°ÎÝ