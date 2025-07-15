¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î​​​​​​ÂÎ³Êº¹¤Ë¶Ã¤­¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÇµÌÚºä46¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢À¸¶ðÎ¤Æà¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¸µTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¶ð¤Ï¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î the stage ¥ì¡¦¥ß¥¼¥éÉ÷Ï¤ Á´46¸ø±é¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÎÉñÂæ¸ø±é¤¬Á´ÆüÄø½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËèÆüÂçÀèÇÚÊý¤¬¤«