¢¡ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê£³ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¿·ÆþËë¤ÎÀ¾Á°Æ¬£±£´ËçÌÜ¤Î¡¢¼ãÄö²þ¤áÆ£¥ÎÀî¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤¬¡¢À¾Á°Æ¬£±£µËçÌÜ¡¦±ÑÇµ³¤¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¤â¤íº¹¤·¤«¤é¡¢¤¬¤Ö¤Ã¤Æ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼èÁÈ¸å¡¢¼ó¤ò²¡¤µ¤¨¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ó¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½éÆü¤¬½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×Æ£¥ÎÀî¤ÎÉã¤Ï¸µËëÆâ¡¦ÂçÄö¤Î¹Ã»³¿ÆÊý¤Ç¡¢»Ë¾å£±£±ÁÈÌÜ¤Î¿Æ»ÒËëÆâ¡£Æ£¥ÎÀî¤Ï°ËÀª¥Î³¤Éô²°