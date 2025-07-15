µÈ¤à¤¹¤Ó¤Ï7·î18Æü¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¿¥ë¥È¤ä¥Ñ¥¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖHAND BAKES¡×¤Î2¹æÅ¹¤ò¡Ö¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókaze¡×¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£²Æ¤òºÌ¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókazeÅ¹¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï½é¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£Å¹Æâ¤ÇËèÆü¾Æ¤­¾å¤²¤ë¥¿¥ë¥È¤ä¥Ñ¥¤¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ºÌ¤êË­¤«¤Ê¥Ç¥ê¥×¥ì¡¼¥È¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÏßäÀù»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë