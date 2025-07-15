ÇÐÍ¥¡¦¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê60¡Ë¤¬14Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬½»¤àÅìµþÅÔË­Åç¶è¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¹âÃÎ¤Ï¡ÖÃç´Ö¤È¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Î·ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¡ÖÀÝ¿©¾ã³²¤È¤¤¤¦Æ±¤¸°ÍÂ¸¾É¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ØÌôÊª¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡Ù¡ØÃÇ¤é¤ì¤ë¤À¤í