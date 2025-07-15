¡Ø¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±Âçµ¬ÌÏÅ¸¼¨¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥´¡¼¡ª¥½¥É¡¼Åç¥Ä¥¢¡¼¡×¤¬2025Ç¯8·î10Æü(Æü)¤è¤êÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª ¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥´¡¼¡ª¥½¥É¡¼Åç¥Ä¥¢¡¼  ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯8·î10Æü(Æü)¡Á8·î24Æü(Æü)»þ´Ö¡§ 9:30¡Á16:30(ºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï½ªÎ»30Ê¬Á°)¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï15:30ÊÄ¾ì²ñ¾ì