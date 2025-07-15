WEST.¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤È¸µ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¸òºÝ¤¬ÀèÆü¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ç¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ­»ö¤Î¾ÜºÙ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÁ°ÃÊ³¬¤Ç¤Î¹ðÃÎ¤Ç¤Î¡¢¡Ö¡È¹ñÌ±Åª¡ÉÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡Ö·ã¥Ð¥º¥À¥ó¥¹¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¡¢WEST.¥Õ¥¡¥óÄÌ¾Î¡È¥¸¥ã¥¹Ì±¡É¤¿¤Á¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¢¡¡ÖWEST.¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤«¡×¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¿Ìä¤³¤ÎÉ½¸½¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢¡ÖWEST.¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤«!?¡×¤È¤¤¤¦