¸¤¤¬¤¹¤°¤ËË°¤­¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÆÃÄ§ 1.¾ï¤Ë½Ð¤·¤ÃÊü¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È ¸¤¤¬¤¹¤°¤ËË°¤­¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¾ï¤Ë½Ð¤·¤ÃÊü¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤¤¤Ä¤Ç¤â¸¤¤¬¼«Í³¤ËÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤È½Ð¤·¤ÃÊü¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËË°¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ô¤¤¼ç¤ÎÊª¤Ë¶½Ì£¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³ú¤ó¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢Í·¤Ó¤Î»þ´Ö¤Ë½Ð¤·