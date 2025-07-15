7·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö30Âå¤«¤é¤Îº§³è¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÆÃ½¸¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¡¡ÈËÜµ¤¤Îº§³è¡É¤ò¤Î¤¾¤¯¡¢30ÂåÃË½÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢½éº§Ç¯Îð¤¬30Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÈÕº§²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º§³è·ãÀï¶è¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë30Âå¤«¤é¤ÎËÜµ¤¤Îº§³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Á°²ó¤Î¡Ö40Âå¤«¤é¤Îº§³è´ë²è¡×¤¬ÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ë»ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ