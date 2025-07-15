·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ë¼çÎÏ¤ÎÄÉÉÍ¹©¾ì¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÀ¸»º¤ò2027Ç¯ÅÙËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆü»º ÄÉÉÍ¹©¾ì¤Ç¤Î¼ÖÎ¾À¸»º 2027Ç¯ÅÙËö¤Ç½ªÎ»Æü»º¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÉÉÍ¹©¾ì¤Ç¤Î¼ÖÎ¾À¸»º¤Ï2027Ç¯ÅÙËö¤Ë½ª¤¨¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë¤¢¤ëÆü»º¼«Æ°¼Ö¶å½£¤Î¹©¾ì¤Ë°Ü´É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÉÉÍÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¸¦µæ³«È¯»ÜÀß¤äÍ¢½ÐÍÑ¤Î¹Á¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤âÊÑ¹¹¤Ê¤¯»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Ë¤Ä¤¤