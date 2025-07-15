¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ìÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸©µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ï¡ÖÉÔÅö¡×¤À¤ÈµÄ·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¡Â¼¾Ï¸©µÄ¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¹Ô¤ï¤ì¤¿¾®¾¾»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿5¿Í¤Ë¡¢¸½¶â¤òÇÛ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡¤Ï¤³¤È¤·2·î¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶âÂô¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¡¢½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£·î10ÆüÉÕ¤Ç¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¤ÏÉÔÅö¡×¤À¤ÈµÄ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µÄ·èÍýÍ³